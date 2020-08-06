Москва, , 16:08 — REGNUM В Общественной палате РФ состоялась встреча с экспертами по вопросам ликвидации последствий аварии в Норильске. В обсуждении приняли участие представители ПАО «ГМК «Норильский никель», учёные, члены российских и международных экологических организаций, эксперты Общественных советов. Как сообщает пресс-служба палаты, организатором и модератором встречи стала Елена Шаройкина, председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды.

Проведение дискуссии вызвано запросом общественности, подчеркнула Елена Шаройкина. Главными темами обсуждения стали уже предпринятые для ликвидации последствий аварии шаги, возможности дальнейшего восстановления экологии региона. В данный момент всё ещё ведутся работы по непосредственному устранению загрязняющих веществ. Как заявил старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров, компания продолжает работы по сбору загрязненного грунта, откачке разлившейся водотопливной смеси, демонтажу прорванной цистерны и распылению сорбента вдоль рек.

О необходимости решить финансовые вопросы завёл разговор Иван Блоков, директор программ Гринпис Россия: «Мероприятия по ликвидации аварий можно проводить за счёт денег, выделенных на компенсацию ущерба, т. е. бюджетных денег. Если это так, при выборе исполнителей нужно помнить о конкурсных процедурах — тендерах и т.д. Если же всё делается за счёт комбината, его руководство вправе выбирать подрядчика самостоятельно, в закрытом режиме, хотя и здесь рекомендуется использовать тендер».

Довольно большая часть дискуссии была посвящена и темам долгосрочных перспектив ликвидации аварии — восстановлению экосистем Таймыра, предотвращению подобных случаев в дальнейшем, а также развитию природоохранной деятельности в целом. О важности глобальной экологической повестки напомнил директор ВНИИ Экология Иван Стариков: «С принятием поправок к Конституции в части российского природоохранного законодательства происходят ужесточения. Теперь можно рассматривать нарушения экологического и природоохранного законодательства как антиконституционные действия. Без преувеличения, сегодня в значительной степени в поправках отражена ответственность всех уровней власти от федерального до муниципального — за сохранение здоровой окружающей среды, необходимой для здорового существования страны и её жителей».

Ключевую роль в вопросе долгосрочной ликвидации последствий аварии, по мнению вице-президента РАН Валентина Пармона, играет привлечение к решению проблемы научных институтов и организаций. Отдельно Валентин Пармон отметил вклад институтов сибирского отделения РАН, направивших в Норильск экспедицию учёных для более тщательного и аккуратного исследования ситуации. Заместитель директора ВНИИ Экология Андрей Пешков внёс предложение создать единый научно-методический центр, который работал бы на арктической территории страны.

В похожем ключе развивала данный вопрос Светлана Липина, член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, описывая проект единой big data-системы мониторинга, позволяющей отслеживать состояние объектов, а также предсказывать возможные последствия и риски — как для окружающей среды, так и для предприятий. Важна в данном вопросе и координация различных государственных и общественных организаций: «Помимо государственных органов надзора, целесообразно привлечь Общественные палаты, общественные советы, а также региональные и муниципальные органы исполнительной власти в экспертизе природоохранной деятельности. Защитные меры надо вводить в практику срочно, ведь природа севера восстанавливается крайне медленно».

С правовой точки зрения проблемы рассмотрел генеральный директор специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования «Природа» Александр Кучеренко: «Ситуация с 1994 года [экологической катастрофы в Коми] изменилась, но мы буксуем на месте. Надо совершенствовать законы: нет исчерпывающих актов по разливам нефти, по восстановлению компонентов природной среды. Но не надо ничего изобретать: надо просто собрать рабочую группу учёных, которые бы рассмотрели вопросы, изучили зарубежный опыт и переложили на нашу основу».

В финале встречи Елена Шаройкина отметила готовность комиссии по экологии и охране окружающей среды работать со всеми участниками общественного процесса: «Наша задача — добиться восстановления экосистемы и обеспечить общественный контроль. Ранее подобных рабочих групп, объединяющих ведущие экспертные НКО и научные институты для системной и консолидированной работы в рамках проведения общественной экспертизы и обеспечения контроля в условиях такой сложной экологической ситуации, как разлив топлива на Таймыре, не создавалось».

По итогам дискуссии зафиксированы инициативы в области общественного контроля над природоохранной деятельностью, формируется новый комплекс мер по ликвидации последствий аварии.