Красноярск, , 15:51 — REGNUM ГУ МВД России по Красноярскому краю назначило служебную проверку по факту покушения на мошенничество, совершенного должностным лицом. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства.

Сотрудники регионального УФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности краевого главка полиции установили, что замначальника полиции МУ МВД России «Красноярское» обманным путём получил от гражданина деньги, обещая, что последнего не привлекут к уголовной ответственности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно о том, что в отношении заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, оперативные сотрудники УФСБ задержали полицейского после получения 1,1 млн рублей.

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