Ижевск, , 15:21 — REGNUM По итогам семи месяцев текущего года в Удмуртии количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 15 185 до 16 569 фактов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Наиболее значительно выросло число изнасилований — на 40%, на 28,6% — число убийств и разбойных нападений, на 25% — число ДТП со смертельным исходом, на 16,8% — число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 16,1% — число краж имущества, на 4,4% — число грабежей.

В то же время сократилось число хулиганств на 21,9%, незаконного оборота оружия — на 18,5%, угонов автомобилей — на 18,1%.

Раскрываемость преступлений незначительно снизилась и составила 51,8% — в прошлом году показатель составлял 58,8%.

Кроме того, на 2,9% сократилось число «пьяных» преступлений, на 7,9% — на бытовой почве, на 0,6% — совершенных подростками. При этом на 1,5% выросло число преступлений, совершенных в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале главный прокурор республики Артём Николаев констатировал, что по итогам 2019 годаУдмуртия вновь возглавила антирейтинг по уровню преступности среди всех регионов Приволжского федерального округа.