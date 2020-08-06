Сургут, Югра, , 15:26 — REGNUM Ликвидация последствий утечки нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) завершена специалистами. Об этом 6 августа сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов.

«Последствия разливов нефтепродуктов на Сайме ликвидированы», — написал в своем сообщении Шувалов, отметив, что для предохранения от сливающих отработанное масло в канализацию до осени оставлены боновые заграждения.

Также он указал, что специалистами была проведена проверка систем ливневой канализации, где была обнаружена забитая мусором и загрязнённая нефтепродуктами шлюзовая камера. Её вычистили и после этого глава Сургута дал поручение изучить, откуда туда могли попасть нефтепродукты.

«Таким образом мы сможем установить точное место сброса, а поиском виновных займется природоохранная прокуратура, документы для них почти готовы», — уточнил Шувалов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 августа власти города зафиксировали утечку отработанного масла в реку Сайму объемом до 200 литров. До этого, в июле, в городе был также зафиксирован слив нефтепродуктов в реку примерно в таком же объеме.