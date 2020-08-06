Томск, , 15:10 — REGNUM В Томской области 6 августа тушат семь природных пожаров, три из которых возникли из-за сухих гроз. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Лесные пожары skeeze

В Верхнекетском районе зарегистрировано три возгорания, в Каргасокском — два. По одному очагу зафиксировано в Александровском и Колпашевском районах. Площадь пожаров в Александровском и Каргасокском районах — 230 и 290 га соответственно. Два очага в Верхнекетском районе уже локализовано.

Грозовые пожары возникли в удалённых труднодоступных лесных массивах, где может работать только авиация. Как заверили областные власти, населённым пунктам возгорания не угрожают.

Всего с начала 2020 года в Томской области произошло 142 лесных пожара, огнём пройдено 3132 га леса.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России ликвидировали 64 лесных пожара на общей площади 524 га.

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