Ижевск, , 15:07 — REGNUM В Удмуртии направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Ижевска по ч.2 ст.294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле текущего года мужчина находился в следственном кабинете изолятора временного содержания, являясь обвиняемым по уголовному делу. После окончания очной ставки он демонстративно разорвал протокол и частично съел его.

Дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 5 на 6 февраля 2020 года произошел поджег здания Никулинского суда Москвы. Возгорание сразу ликвидировали пожарные. Уголовное дело по факту происшествия было возбуждено по аналогичной статье — «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия». В поджоге и уничтожении имущества обвиняются два человека.

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