Москва, , 15:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении водителя, который 5 августа в вечернее время сбил на пешеходном переходе в столице России двух женщин, возбудили следователи главного управления МВД РФ по городу Москва. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по предварительным данным, 43-летний водитель во время движения по Батайскому проезду совершил нарушении ПДД, наехав своим автомобилем на двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП одна 40-летняя женщина скончалась на месте от полученных ее травм, а вторая была доставлена в больницу.

Кроме этого, сообщается, что подозреваемый — 43-летний неработающий житель Москвы — был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия и в результате медицинского освидетельствования подтвердилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту следствием УВД по ЮВАО возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек пострадал во время столкновения двух автомобилей в Самарской области, за рулем одного из которых находился подросток без прав.