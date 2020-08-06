Ростов-на-Дону, 6 августа 2020, 14:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону движение автотранспорта по проспекту Михаила Нагибина восстановлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 6 августа.
Коммунальная авария на водоводе, по причине которой движение по транспортной артерии было приостановлено, ликвидирована ранним утром 6 августа. Участок дороги заасфальтирован.
Подача воды жителям двух микрорайонов Автосборочный и Горизонт возобновлена.
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