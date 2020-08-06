Москва, , 14:48 — REGNUM Один из свидетелей смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова рассказал в ходе заседания в суде о поведении актера сразу посла аварии.

По его словам, Ефремова вывели со стороны водительского сидения, после чего он пересек бульвар и сел на тротуаре. Позже артист подошел к очевидцам аварии и попросил сигарету.

«Покурил, посмотрел на свою машину, развел руками. Подошел к машине Захарова, спросил, все ли хорошо. Далее, не садясь в свою машину, проследовал с сотрудниками ДПС в их машину», — сказал свидетель.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.

Накануне, 5 августа, в Пресненском районном суде Москвы прошло первое заседание по уголовному делу о смертельном ДТП. В суде подозреваемый в гибели курьера Сергея Захарова свою вину не признал, заявив, что ничего не помнит о дне трагедии. Сегодня проходит второе заседание.

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