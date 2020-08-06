Воронеж, , 14:39 — REGNUM Уголовное дело о хищении 7,7 млн рублей при реконструкции водопровода в Богучарском районе Воронежской области готовится к передаче в суд, обвиняемым по делу о мошенничестве проходит руководитель строительной организации-подрядчика, об этом ИА REGNUM сообщил 6 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По версии следствия, фигурант дела похитил 7,7 млн рублей бюджетных средств, выделенных для реконструкции водопровода в Богучарском районе области. Согласно материалам дела, в 2009 году администрация района провела аукцион на реконструкцию сетей водоснабжения в селах Луговое и Расковка. Победителем было признано ООО «ЦОГ». По условиям контракта подрядчик обязался завершить работы в срок до 30 декабря 2009 года, а заказчик (районная администрация) оплатить их в размере 14 млн рублей, деньги были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года». Однако в срок, установленный контрактом, подрядчик сдал лишь работы на 6,3 млн рублей, а затем свернул работы якобы из-за неблагоприятных погодных условий. При этом он убедил представителей заказчика подписать документы о приемке всех работ на объекте, пообещав закончить их не позже августа 2010 года при условии полной оплаты. Акты в администрации подписали, на основании документов со счета администрации на счета ООО «ЦОГ» были перечислены 14 млн рублей. Однако работы так и не возобновились.

«Подрядная организация прекратила свою деятельность, а ее руководитель скрылся, похитив 7,7 млн рублей», — отметил представитель прокуратуры, добавив, что населённые пункты остались без отремонтированного водопровода, питьевая вода из него не соответствует требованиям СанПиН.

Уголовное дело было возбуждено ещё в 2011 году, однако подозреваемых и обвиняемых по нему долгое время не было. После вмешательства прокуратуры следствие активизировалось, был установлен виновный. В настоящее время дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура готовит иск к обвиняемому о возмещении вреда, причиненного им муниципальному образованию. В отдельное производство выделено дело в отношении экс-главы администрации Богучарского района по статье о злоупотреблении полномочиями.