Хургада, Египет, , 14:39 — REGNUM Два человека погибли в результате падения частного лёгкого самолета в аэропорту курортного города Эль-Гуна, находящегося в пригороде города Хургады в южной части Египта. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 6 августа источник в аэропорту Эль-Гуны.

По данным источника, указанный самолет разбился при столкновении машины со взлетно-посадочной полосой во время приземления.

Также указывается, что погибли двое египетских граждан в возрасте 38 и 60 лет, которых в очень тяжелом состоянии доставили в больницу Хургады.

Отмечается, что самолет совершал прогулочный полет над Эль-Гуной, что является одним из видов развлечений на данном курорте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.