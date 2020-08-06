Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к независимому расследованию обстоятельств взрыва в порту Бейрута, об этом говорится в опубликованном 6 августа заявлении организации.

В организации заявили, что властям Ливана следует пригласить для объективного расследования международных экспертов. Независимые специалисты должны выяснить причины мощного взрыва, установить ответственных лиц и рекомендовать меры, которые не позволят трагедии повториться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми заявил, что участие международных специалистов в расследовании ЧП не требуется. Взрыв селитры в порту Бейрута унёс жизни более ста человек и причинил городу значительные разрушения.

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