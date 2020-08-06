Нальчик, , 14:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии по горячим следам раскрыта кража тонны арбузов. Злоумышленники 3 августа обнесли бахчу жителя села Пролетарское, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию, и участковые обнаружили похищенные арбузы у жителя селения Карагач. Похитителями оказались трое жителей селения Кременчуг-Константиновское. Возраст злоумышленников составляет от 46 до 68 лет. Старший из них признался, что они поехали на бахчу в село Пролетарское специально, чтобы совершить кражу арбузов.

Очевидно, похитители хотели заработать денег, но заработали себе уголовную статью — по факту кражи возбуждено уголовное дело.