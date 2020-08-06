Татищевский район, , 14:10 — REGNUM В селе Полчаниновка Татищевского района Саратовской области произошел пожар в частном деревянном доме. Из горящего строения 15-летний подросток спас односельчанку, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в доме на улице Центральной 5 августа около 20:00. Пожар первым заметил 15-летний Антон Солдатенков, который в это время проезжал мимо на мотоцикле. Подросток подъехал поближе, когда увидел черный дым на крыльце из-под двери и заметил какое-то движение в окне. Не растерявшись, парень выломал оконную раму и увидел на полу женщину, затем залез в оконный проем и вытащил ее на улицу. По словам Антона, пострадавшая была очень слаба, тяжело дышала и кашляла, но самое главное, осталась жива.

Пожарные и подбежавшие односельчане потушили деревянный дом. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело 40-летней хозяйки дома. Позже удалось выяснить, что в доме часто собирались компании и выпивали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 28 июля в городе Аткарск Саратовской области произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание случилось в квартире по улице Чапаева. Спасателям, прибывшим на место, с помощью лестницы удалось вытащить из огня 10-летнего мальчика.

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