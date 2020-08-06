Самара, , 14:08 — REGNUM 46 случаев африканской чумы свиней (АЧС) выявили в июле и августе в Самарской области. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего же в текущем году было выявлено свыше 50 фактов АЧС на территории десяти муниципальных районов Самарской области.

Отмечается, что во всех случаях сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Департамента по ветеринарии провели дезинфекцию помещений для предотвращения распространения африканской чумы свиней.

Сообщается, что в радиусе пяти км от очага чумы свиней ветеринары обязаны ликвидировать все поголовье свиней.

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