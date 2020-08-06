Астрахань, , 14:01 — REGNUM Пожар, вспыхнувший на Астраханском газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром переработка», удалось оперативно потушить. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 6 августа.

Возгорание водородосодержащего газа произошло 5 августа в 13:30 мск на комбинированной установке гидроочистки топлива. ЧП произошло из-за «негерметичности крышки распределительной камеры воздушного холодильника». Справиться с огнём удалось силами пожарно-спасательной службы предприятия.

«Пострадавших нет. Угроз экологического характера для населения инцидент не несёт. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению оборудования», — говорится в сообщении.