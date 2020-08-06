Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону подростки забросали пенсионерку камнями за замечание. По данному факту проводится доследственная проверка, в основу которой легла видеозапись очевидцев, передаёт ИА REGNUM.

«Все обстоятельства произошедшего будут устанавливаться. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в региональном управлении СКР.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что инцидент произошёл на проспекте Стачки.

«На проспекте Стачки 208/1 каждый день подростки творят беспредел. Кидаются камнями, уже побили все машины. В этот раз бабушка (абсолютно интеллигентный человек) сделала им замечание из-за того, что они кидались камнями рядом с машинами. Они вместо того, чтобы уйти в другое место начали кидать камни в пожилую женщину», — написала подписчица паблика «Ростов Главный».