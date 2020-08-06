Белгород, , 13:53 — REGNUM В покушении на убийство подозревается жительница Корочанского района Белгородской области. 43-летняя сотрудница центральной районной библиотеки подожгла свою коллегу, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, днём 5 августа между двумя библиотекарями возникла ссора. Затем одна из сотрудниц облила коллегу со спины горючей смесью и подожгла. Потерпевшей вовремя смогли оказать неотложную медицинскую помощь.

Подозреваемая задержана и допрошена, она признала свою вину. Женщине назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие просит заключить библиотекаря под стражу.