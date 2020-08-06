Уфа, , 13:43 — REGNUM Мужчину подозревают в неоднократном изнасиловании 10-летней падчерицы в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации журналистов, в Белокатайском районе стражи порядка задержали 49-летнего мужчину, который по мнению следователей, в течение нескольких месяцев насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы.

О возможном преступлении сообщила мать ребенка, после того, как узнала о произошедшем.

В настоящее время он задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ.

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