Кисуму, , 13:37 — REGNUM Полиция округа Кисуму на западе Кении задержала 48-летнего Мориса Овага Овино по подозрению в избиении своей 15-летней дочери до смерти и тайного захоронения ее тела. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации журналистов издания, 14-летняя сестра погибшей также подверглась избиению и получила серьезные травмы.

Мать девочек Бентер Овино рассказала, что ее муж избил дочерей за то, что они ушли из дома в деревне Гейо без разрешения утром на прошлой неделе и вернулись только к вечеру того же дня. После чего супруги пытались тайно захоронить девочку, чтобы скрыть причину ее смерти. Однако председатель деревни отказал им в выдаче разрешения на захоронение без заключения врача.

По окончании следствия Овино предстанет перед судом. По конституции Кении телесные наказания детей запрещены, отмечают репортеры.