Уфа, , 13:33 — REGNUM Усиление порывов ветра и дождь с грозой ожидаются в ближайшее время в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ливень (сс) Pridatko Oleksandr

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в республике ожидаются местами грозы и кратковременный дождь. Днем ветер местами с порывами до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем может доходить до 33С.

Отмечается, что утром на некоторых участках автотрасс может быть дымка с видимостью 1−2 км.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасности.

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