Эртиль, Воронежская область, , 13:21 — REGNUM К миллионному штрафу приговорил суд бывшего главного врача Эртильской районной больницы, признанного виновным в получении взяток, сообщил ИА REGNUM 6 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Уголовное дело в отношении 42-летнего теперь уже бывшего главврача и одновременно депутата районного Совета народных депутатов было возбуждено по двум статьям — о злоупотреблении должностными полномочиями и о получении взятки. Как установлено судом и следствием, главврач без проведения торгов и заключения договора аренды незаконно предоставлял помещения Эртильской районной больницы в пользование индивидуальным предпринимателям, за что получил более 400 тыс. рублей.

Решением Панинского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначен штраф в размере 1 млн 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных корпорациях, на срок пять лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.