Уфа, , 13:18 — REGNUM Мужчину приговорили к длительному лишению свободы за убийство и разбойное нападение в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что осенью прошлого года 28-летний обвиняемый житель Кигинского района находился в нетрезвом состоянии. Он проник в дом потерпевшего и ударил несколько раз его по голове. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Обвиняемый похитил 25 тысяч рублей и мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя. Свою вину подсудимый признал.

В результате суд в Башкирии приговори его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничению свободы на 1 год в последующем.

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