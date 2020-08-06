Калуга, , 13:11 — REGNUM 25-летняя жительница Калуги, мать троих детей, за кражи с банковской карты приговорена судом к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Константин Дмитриевич Флавицкий. Княжна Тараканова (фрагмент)

Установлено, что осужденная в июле 2019 года, находясь в перинатальном центре Калужской областной клинической больницы, воспользовавшись тем, что роженица, находящаяся с ней в одной палате отсутствовала, взяла её телефон и через приложение «Мобильный банк» совершила два перевода на свою банковскую карту на сумму около 16 тыс. рублей. Спустя два дня женщина вновь пыталась украсть с этой банковской карты ещё четыре тысячи рублей, однако банк отклонил операцию.

Ранее женщина уже имела судимость. За мошенничества и кражи она была приговорена к наказанию в виде лишения свободы, реальное отбывание которого было отсрочено до достижения её младшим ребенком 14-летнего возраста.

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