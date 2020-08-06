Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Жителя одного из сёл Ирбитского района (Свердловская область) признали виновным в убийстве своей бывшей супруги и сопутствующих преступлениях. Решение принял Свердловский областной суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Мужчина осуждён на 21 год лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Убийцу также признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка, а также в угрозе убийством.

Гражданин застрелили свою супругу из ружья, перед этим угрожал ей убийством. Малолетний сын бывших супругов попытался закрыть мать своим телом, но подсудимый ударил ребёнка, угрожая убить и его. У мальчика возникло посттравматическое стрессовое расстройство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве своей жены на глазах у маленьких детей.

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