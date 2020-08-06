с. Солоница, 6 августа 2020, 12:43 — REGNUM В Полтавской области полицейские задержали бывшего участника гражданской войны в Донбассе, которого подозревают в попытке взорвать членов своей семьи. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
По данным полиции, в селе Солоница произошёл семейный конфликт, в ходе которого мужчина угрожал своей жене и её матери взрывоопасным предметом.
Возможный боеприпас отправлен на экспертизу.
По данным экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, задержанный Романа Тарасенко находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
Бывший депутат рассказал, что злоумышленник провёл в зоне вооружённого конфликта в Донбассе около месяца и непосредственного участия в боевых действиях не принимал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Обухове Киевской области в результате ссоры двух водителей огнестрельное ранение получила продавец киоска, расположенного недалеко от места инцидента.
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