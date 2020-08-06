Ульяновск, , 12:30 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска спасатели сняли с окна с девятого этажа пятилетнего мальчика, мать которого умерла в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Информация о происшествии поступила 5 августа около 19:30 часов. Соседи сообщили, что в квартире на девятом этаже дома по улице Отрадной у открытого окна стоит ребёнок и может выпасть в любой момент. Прибывшие спасатели поднялись наверх при помощи подъёмника и сняли с подоконника пятилетнего мальчика.

«В квартире без признаков жизни находилась мама мальчика», — говорится в сообщении.

Ребёнка передали врачам. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

В местных СМИ и соцсетях сообщалось, что ребёнок для привлечения внимания кидал из окна игрушки и громко плакал.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2020 года в Засвияжском районе Ульяновска из окна квартиры на четвёртом этаже выпал мальчик. Он получил серьёзные травмы и доставлен в реанимацию. Предварительно установлено, что в момент происшествия мальчик находился на попечении матери.

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