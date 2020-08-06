Улан-Удэ, , 12:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Бурятии продолжает оставаться напряженной. По данным регионального министерства здравоохранения, на 6 августа в регионе выявлено уже носителей 4316 коронавируса, причём 29 — за последние сутки.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3609 человек, умерло 44 человека. Проходят лечение в стационарах республики 302 больных. На амбулаторном лечении находится 361 пациент», — сказано в официальной информации.

Занятость коечного фонда составляет 38,4%. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 44 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 5 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Бурятии составило 4287 человек (+24 за последние сутки).

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