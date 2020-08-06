Москва, , 12:21 — REGNUM Гражданин России Игорь Гречушкин, которого греческие СМИ назвали владельцем взорвавшегося груза в Бейруте, обращался в российское консульство на Кипре, сообщает 6 августа РИА Новости.

«Был звонок в консульство», — сообщил источник. Другие подробности не раскрываются. Ранее СМИ Греции сообщили, что Гречушкин разыскивается властями Кипра в рамках расследования дела о взрыве в Бейруте.

Пресс-секретарь полиции Христос Андреу сообщил газете Cyprus Times, что правоохранительные органы не располагают информацией о поиске гражданина России. Кроме того, официального подтверждения информации о поиске Игоря Гречушкина не поступало.