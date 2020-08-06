Белгород, , 12:24 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в патрульную машину ГИБДД утром 6 августа в Белгороде. Водитель-полицейский доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на пустом перекрёстке улицы Костюкова и проспекта Ватутина в 06:01. По предварительным данным, 63-летняя женщина за рулём Kia Sportage двигалась на запрещающий сигнал светофора. Она врезалась в левый бок патрульного автомобиля Renault Logan. От удара машину полицейских развернуло и отбросило через три полосы на бордюрный камень, снеся по пути дорожный знак.

Водитель-полицейский получил травмы. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.