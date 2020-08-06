Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии по факту гибели рабочего от удара током при проведении сварочных работ, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Установлено, что 5 августа текущего года на территории строящегося дошкольного образовательного объекта рядом с домом по улице Рахлина в Казани погиб 28-летний рабочий. Мужчина получил удар электротоком от сварочного аппарата во время сварки полипропиленовых труб. Пострадавший скончался на месте.

Следствие организовало проверку должностных лиц с целью оценки мер по обеспечению безопасности во время проводимых работ. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в результате поражения электротоком 3 июля 2020 года в котельной Новошешминского района погиб 20-летний слесарь, который проводил демонтаж проводки в электрощитовой. Мужчина должен был устранить один из повисших проводов и случайно задел пальцами находившееся под напряжением оборудование. От полученного удара током слесарь скончался по дороге в больницу.

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