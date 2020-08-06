Орск, Оренбургская область, 6 августа 2020, 12:14 — REGNUM В Оренбургской области часть Орска временно осталась без воды. Причиной стала авария на магистральном водоводе диаметром 900 мм., сообщили журналистам в мэрии.
Так, перебои испытывают жители посёлков Мясокомбинат и Вокзальный. На месте работают бригады ООО «ОрскВодоканал».
В социальные учреждения организован подвоз воды. Также её обещают доставлять и населению.
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