Самара, , 12:13 — REGNUM Двух несовершеннолетних обвиняют в нескольких преступлениях в Самаре. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года ночью обвиняемые 2003 года рождения похитили из бара кальян и принадлежности к нему на общую сумму порядка 13 тысяч рублей. Кроме этого, также ночью в декабре прошлого года они похитили цветы из цветочного магазина на сумму шесть тысяч рублей.

Следователи считают, что в марте текущего года ночью обвиняемые совершили угон автомобиля и ездили на нем по улицам города, а утром их задержали стражи порядка.

По версии следствия, один из обвиняемых, находившийся в нетрезвом состоянии, оскорбил сотрудника ГИБДД и угрожал «проблемами по службе».

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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