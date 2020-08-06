Черемшанский район, Татария, , 12:05 — REGNUM В Черемшанском районе Татарии рядом с селом Старые Катуши в поле загорелся комбайн, информирует управление МЧС по РТ.

Сообщение на пульт экстренных служб поступило в 15:24 в среду, 5 августа. Во время уборки пшеницы произошло возгорание комбайна. Водитель не растерялся и потушил вспыхнувшую технику с помощью нескольких огнетушителей. Сотрудники пожарно-спасательной части выяснили, что горел отсек зерноуборочной машины. По итогу происшествия пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии во время уборочной кампании задействуют 3,5 тыс. комбайнов; 1,2 тыс. самоходных и валковых косилок; 4,2 тыс. грузовых автомашин. Кроме этого, к работам дополнительно привлекут более 200 единиц техники из механизированных отрядов Татарии и других регионов. Парк комбайнов изношен, 64% техники эксплуатируются за пределами амортизационного срока. Комбайновый парк хоть и пополняется ежегодно на 2−3%, но этого не достаточно. Требуется по нормативу 10−12% новых комбайнов ежегодно.

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