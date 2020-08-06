Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:57 — REGNUM Для совместных поисков пропавших без вести и содействия в помощи пострадавшим при мощном взрыве, который произошел 4 августа в Бейруте, в столицу Ливана направилась первая группа Ведомства технического содействия ФРГ (THW, немецкий аналог МЧС РФ). Об этом 6 августа сообщает телеканал ZDF.

По данным журналистов телеканала, в Бейрут направились из Франкфурта-на-Майне около 50 человек, в число которых входят медики и эксперты по обращению с опасными веществами.

«Наши спасатели изучат ситуацию на месте, оценят причиненный зданиям ущерб и окажут поддержку посольству (Германии)», — сообщила вице-президент THW Сабине Лакнер.

Также она отметила, что немецкие специалисты хорошо подготовлены, что поможет самым лучшим образом помочь коллегам из Ливана в ликвидации последствий произошедшего взрыва.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что разрушительный взрыв, произошедший в Бейруте, потенциально может вызвать много спекуляций относительно того, кто должен нести ответственность за данный инцидент.

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