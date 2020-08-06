Барнаул, , 11:42 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о том, что в ближайшие дни на территории региона сохранится аномально жаркая погода.

«В период с 7 по 12 августа максимальная температура воздуха в крае составит от +30 °C и выше», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, потепление в Алтайском крае началось ещё весной, в марте метровое сугробы растаяли. От сильнейшей засухи пострадали десятки районов.

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