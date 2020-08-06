Рязань, , 11:31 — REGNUM Обстоятельства гибели людей на водоёмах устанавливают следователи в Рязани. За сутки в городе утонули два человека, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Рано утром 5 августа на 3-м Борковском карьере обнаружено тело мужчины. Вечером спасатели извлекли из воды на 2-м Борковском карьере тело женщины. При первоначальном осмотре каких-либо повреждений и иных следов, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено. По предварительным данным, в обоих случая перед купанием погибшие отдыхали в компаниях на берегу и употребляли спиртные напитки. Затем ушли плавать, их отсутствие приятели заметили слишком поздно.

По каждому из случаев организованы доследственные проверки.