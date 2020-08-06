Дзержинск, , 11:32 — REGNUM Жители пяти населённых пунктов Донбасса остались без воды. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В пресс-службе отметили, что без водоснабжения остались 43 тыс. жителей населённых пунктов городов Дзержинска (переименован в Торецк), Железное, Северное, посёлков Южное и Щербиновка.

Прорыв водовода Горловка — Дзержинск (переименован в Торецк) выявили на труднодоступной территории, на линии соприкосновения с ДНР. Ремонт магистрали должен начаться 6 августа 2020 года, сказано в сообщении.

По данным ГСЧС, спасатели организовали подвоз воды населению.

Как сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР, за минувшие сутки зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Украинские силовики используют перемирие для укрепления своих позиций, рассказали в ведомстве.

Читайте также: За сутки ВСУ один раз нарушили перемирие — Народная милиция ДНР