Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чебоксарах подозреваемая в нападении с ножом на полицейского ранее не была знакома с пострадавшим и может страдать психическим расстройством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полиции проводится служебная проверка, выясняются обстоятельства нападения на сотрудника ведомства.

«Женщина беспричинно ударила в спину ножом сотрудника патрульно-постовой службы, выходящего из здания. Нападавшую сразу обезвредили и задержали. Предположительно, страдает психическим расстройством», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

Полицейский госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ходе разбирательств установлено, что чебоксарка не была знакома с пострадавшим, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные нарушения. Женщина передана медикам.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что подозреваемая молчит в ответ на вопросы о причине поступка.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 4 августа у здания отдела полиции № 2 в Чебоксарах. По данным следственного управления СКР по Чувашии, подозреваемая, «увидев выходящего из здания сотрудника полиции, нанесла ему удар ножом в область спины». Возбуждено уголовное дело, причины поступка выясняются.

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