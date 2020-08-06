Москва, , 11:21 — REGNUM Четыре самовольных пристройки к ресторану демонтировали в парке Северного речного вокзала столицы. Об этом сообщается на официальном портале государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Самострой располагался по адресу: Ленинградское шоссе, д. 51. Площадь четырёх незаконных пристроек к заведению общественного питания составила более 200 квадратных метров.

Согласно договору аренды, на земельном участке располагается ресторан, к которому были незаконно пристроены дополнительные помещения. В итоге площадь объекта увеличилась почти вдвое. На данный момент незаконные объекты демонтированы, площадь здания приведена в соответствие с технической документацией, а владельцу помещения назначен штраф.

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