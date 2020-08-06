Южно-Сахалинск, , 11:19 — REGNUM На обвиняемого в получении взятки руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют ещё и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Выяснилось, что обвиняемый договорился с предпринимателем, что бы он приобрёл в Холмске объект недвижимости, в котором в дальнейшим на условиях аренды будут размещены сотрудники районного отделения Пенсионного фонда. Договор аренды помещений был заключен на длительный срок до 31 декабря 2021 года на общую сумму более 102 млн рублей. По версии следствия это на 74 млн рублей больше покупной стоимости объекта недвижимости и на 29 млн рублей больше стоимости расположенных в нём помещений с учетом проведённого ремонта.

«Пенсионному фонду России причинен существенный материальный ущерб на сумму не менее 29 миллионов рублей, а также созданы обязательства для выплаты арендных платежей на сумму более 51 миллиона рублей до 31 декабря 2021 года в пользу индивидуального предпринимателя», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине задержан руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России. Его подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей.