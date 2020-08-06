Астрахань, , 11:17 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели ребёнка на детской площадке в Астрахани, об этом сообщает пресс-служба СКР 6 августа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что трагедия произошла вечером 5 августа. 11-летний ребёнок играл на детской площадке. Прикреплённая к бетонной стене металлическая лестница, предназначенная для использования в игровых целях, находилась в ненадлежащем состоянии. Конструкция рухнула и придавила мальчика. Ребёнок погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи дадут оценку ответственным за содержание придомовой территории лицам.

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