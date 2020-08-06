Париж, , 11:14 — REGNUM Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте. Об этом 6 августа рассказал государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в эфире радиостанции France Inter.

«Среди погибших — один французский архитектор», — заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции.

Также он указал, что ещё 24 французских гражданина пострадали в результате произошедшего и трое из них в настоящее время пребывают в тяжелом состоянии.

«Мы оказываем им помощь», — подчеркнул Лемуан.

Кроме этого, госсекретарь отметил, что Францией направлено для помощи властям Ливана 70 специалистов и 20 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что резидент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут в четверг, 6 августа, чтобы «встретиться со всеми политическими деятелями» страны на месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В память о погибших в Бейруте в Париже погасили освещение Эйфелевой башни