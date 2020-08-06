Чита, , 11:04 — REGNUM Забайкальские спасатели со ссылкой на синоптиков обнародовали новый прогноз о неблагоприятных погодных явлениях, в регионе объявлено экстренное предупреждение.

В ближайшие двое суток, 7−9 августа, по территории Забайкальского края ожидаются дожди, местами сильные. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

«Ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, с увеличением случаев травматизма среди людей», — предупреждают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продолжительные ливни значительно осложнили паводковую обстановку в Забайкальском крае в начале августа. Подъёмы уровней воды отмечаются на реках Кыринского, Ононского, Улетовского, Читинского, Могочинского и Агинского районов края.

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