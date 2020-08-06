Алма-Ата, Казахстан, , 11:04 — REGNUM Два человека пострадали в результате взрыва авто-газозаправочной станции (АГЗС) в городе Есик Алма-Атинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Авария произошла 6 августа в 10:15 (7:15 мск). Спасатели потушили пожар в 10:52 (7:52 мск). Взрыв произошел после столкновения автомобиля Land Cruiser Prado с газовой емкостью.

В результате загорелись два автомобиля. Водитель Land Cruiser 1948 года рождения получил сильные ожоги и госпитализирован в тяжелом состоянии. Оператор АГЗС 1990 года рождения получил ушиб грудной клетки и после осмотра отпущен домой.

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