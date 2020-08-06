Бейрут, , 11:06 — REGNUM В результате мощного взрыва, который прогремел в порту Бейрута 4 июня, погиб как минимум один американский гражданин. Об этом 6 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на представителя властей США.

Также указывается, что в настоящее время дипломаты Соединенных Штатов уточняют у своих коллег из Ливана, есть ли среди пострадавших от взрывов граждане США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Тегеран готов предоставить ливанскому народу и правительству экстренные медицинские поставки после мощного взрыва, унесшего жизни многих людей в Бейруте.

Напомним, мощный взрыв аммиачной селитры прогремел на складе в порту Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере 100 человек и еще свыше 4 тыс. получили ранения.