Село Красный Чикой, Забайкальский край, , 10:58 — REGNUM Ещё одно село в Красночикойском районе Забайкалья терпит бедствие из-за наводнения, которое спровоцировали продолжительные ливни. Об этом сообщает сайт газеты «Вечорка» со ссылкой на жителей села Хилкотой, где уровень воды в реке с одноимённым названием преодолел критическую отметку, село под угрозой затопления.

Река Хилкотой топит село Цитата из видео

«Река Хилкотой протекает через село, разделяя на две части. Вода уже вышла из берегов. Она не дошла до домов, но близко. Кроме того, если снесёт мост, который стоит на Хилкотое, жители той стороны окажутся отрезанными от большой земли», — рассказала по телефону обеспокоенная за родителей и земляков Екатерина.

СМИ отмечают, что в селе нет сотовой связи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Красночикойского района Забайкальского края произошло повышение уровня воды в реке Менза, размыт участок автодороги муниципального значения «Менза-Коротково» протяженностью 30 метров. Нарушено сообщение с населенными пунктами Менза и Укыр.

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