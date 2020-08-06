Москва, , 10:56 — REGNUM Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело направлено для рассмотрения в суд Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

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Следствием установлено, что в 2016 году Быстров заставил руководителя одной из коммерческих организаций продать по заниженной цене долю в уставном капитале фирмы. У компании имелись квоты на вылов водных биологических ресурсов. Размер причиненного ущерба составил около 19 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, обвиняемого в получении взятки.