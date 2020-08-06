Село Красный Чикой, Забайкальский край, , 10:46 — REGNUM Паводковая обстановка осложнилась после продолжительных дождей в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 6 августа, региональное ГУ МЧС РФ, на территории Красночикойского района Забайкальского края произошло повышение уровня воды в реке Менза, размыт участок автодороги муниципального значения «Менза-Коротково» протяженностью 30 метров. Нарушено сообщение с населенными пунктами Менза и Укыр. Подтопления населенных пунктов не зарегистрировано.

Размыт участок автодороги муниципального значения «Менза-Коротково МЧС

«В населенных пунктах имеется запас топлива, продовольствия и медикаментов на 7 суток. 3 раза в неделю осуществляется авиационное сообщение по маршруту Чита-Красный Чикой-Менза», — посеют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не не лучше обстоят дела в село Подгорное Бичурского района Бурятии: теперь ходить по улице там можно только вброд в резиновых сапогах. Из-за резко прибывшей воды в селе отключили электричество.

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