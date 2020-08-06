Астрахань, , 10:47 — REGNUM В Астрахани вынесен приговор группе нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. На скамье подсудимых оказались также организаторы незаконной миграции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Фура, в которой прятались десять иностранных граждан, была задержана в декабре 2019 года в пункте пропуска «Караузек». Большегруз следовал из Казахстана в Россию. Водитель и его сын были задержаны.

Организаторам преступления назначено наказание в виде двух лет и 1,5 года колонии общего режима. Двум иностранных гражданам было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. и 70 тыс. рублей в доход государства. Ещё восемь иностранных граждан приговорены к тюремному заключению на срок от одного года до одного года одного месяца.